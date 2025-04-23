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هيئة الإعلام تحظر نشر أو بث أي تعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة

32 ثانية ago
هيئة الإعلام تحظر نشر أو بث أي تعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الإعلام في تعميم أصدرته الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.
وجاء في التعميم: “سندا لأحكام المادة (٢٠/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥) والمواد (٧/ د) و (٥) و (٤) من قانون المطبوعات والنشر رقم (٨) لسنة (١٩٩٨) وتعديلاته والمادة (٦) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (١٦٣) لسنة (٢٠٠٣) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (١٢٠٣ / ٢٠٢٠)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة”.


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