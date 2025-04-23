غرفة تجارة عمّان تمدد فترة التسجيل للمُشاركة في جائزة البحوث الاقتصادية نظراً للإقبال الكبير والطلب المتزايد

وطنا اليوم:أعلنت غرفة تجارة عمّان عن تمديد فترة التسجيل للمُشاركة بجائزة غرفة تجارة عمّان للبحوث الاقتصادية حتى نهاية نيسان 2025، وذلك نظراً للإقبال الكبير والطلب المتزايد لفتح باب التسجيل للمُشاركة في الجائزة البحثية، واستجابةً للطلبات المتكررة من قبل العديد من الباحثين، ونزولاً عند رغبة المهتمين بالمشاركة في هذه المُبادرة الرائدة.

وتهدف الجائزة، التي تُنظَّم للمرّة الأولى، إلى تشخيص التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتقديم رؤى وحلول عملية قابلة للتطبيق، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعين التجاري والخدمي.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الغرفة اليوم، فقد تقرر تمديد فترة التسجيل لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الباحثين للمشاركة، انطلاقاً من حرص الغرفة على تشجيع البحث العلمي وتعزيز التنافس في معالجة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.

ووفقاً للبيان، سيتم تسليم البحث الأصيل في الموعد المحدد بتاريخ 30 حزيران 2025 كما هو مقرر سابقاً.

ويشمل التمديد جميع المجالات البحثية المُدرجة ضمن الجائزة، مع التركيز على أهمية المشاركة في مجالي “الاتفاقيات والتبادل التجاري” و”الأمن الغذائي والاستدامة”، لأهميتهما في الوقت الراهن في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأكد بهجت حمدان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان وممثلها في الهيئة الإشرافية للجائزة، أن إطلاق الجائزة يأتي في إطار التزام الغرفة بدعم الابتكار الفكري والبحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني، وأكّد بقوله: “نتطلع أن تكون هذه الجائزة منصة لبناء قاعدة علمية ومنهجية تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية الريادية وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة”.

كما أشار إلى أن الجائزة تستهدف الأكاديميين والباحثين من الجامعات ومراكز الدراسات، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا والعاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وحتى الأفراد المهتمين بالشأن الاقتصادي.

وأوضح حمدان أن المجالات البحثية التي تشملها الجائزة تتنوع بين:

 التشريعات والسياسات الاقتصادية.

 الاتفاقيات والتبادل التجاري.

 فرص الاستثمار والنمو.

 الابتكار والريادة الاقتصادية.

 الأمن الغذائي والاستدامة.

 القطاعات الواعدة مثل (السياحة والزراعة … الخ).

ويُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يلتزم بـتعليمات الجائزة ومجالاتها المحددة، مع التأكيد على ضرورة أصالة البحث وعدم نشره مسبقاً، وتقديم توصيات واقعية قابلة للتنفيذ.

وقد خصصت الغرفة جوائز مالية قيّمة للمراكز الخمسة الأولى، توزعت كالتالي:

 (7,000) دينار للفائز بالمركز الأول

 (5,000) دينار للمركز الثاني

 (4,000) دينار للمركز الثالث

 (3,000) دينار للمركز الرابع

 (2,000) دينار للمركز الخامس

ويمكن للراغبين في التقدم للجائزة تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الرابط:

https://ammanchamber.org.jo/acc-reward/reward.html

أو ارسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني (ACC.award@acc.org.jo)، أو تأكيد التسجيل من خلال الاتصال الهاتفي على موبايل الجائزة رقم (962798289968+)، أو تُسلم يدوياً في مقر غرفة تجارة عمّان