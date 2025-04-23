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الأردن يدين هجوما مسلحا استهدف مدنيين في الهند

29 ثانية ago
الأردن يدين هجوما مسلحا استهدف مدنيين في الهند

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف مدنيين في منتجع باهالغام في جامو وكشمير، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية الهند الصديقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


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