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مكافحة المخدرات تنظم ورشة توعوية بمشاركة شبابية واسعة

31 ثانية ago
مكافحة المخدرات تنظم ورشة توعوية بمشاركة شبابية واسعة

وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية ضمن جهودها المستمرة لحماية المجتمع من آفة المخدرات، نظّمت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان “وعي، علاج ودعم مجتمعي لمستقبل خالٍ من الإدمان”، وذلك في مقر الإدارة، بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب.
وشهدت الورشة مشاركة فعّالة من الشباب، خصوصًا أصحاب المبادرات المجتمعية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة، حيث ناقش الحضور جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بمكافحة المخدرات، أبرزها الآثار النفسية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى آليات العلاج الآمن، والتحديات القانونية، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة برحلة التعافي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن رؤية شمولية تتبناها مديرية الأمن العام، تستهدف رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الشباب من لعب دور فاعل في التصدي لهذه الآفة التي تهدد مستقبل الأفراد والأسر.


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