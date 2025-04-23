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جامعة الحسين التقنية تختتم مسابقة ماراثون الرياضيات بإبداعات طلابية

دقيقتان ago
جامعة الحسين التقنية تختتم مسابقة ماراثون الرياضيات بإبداعات طلابية

وطنا اليوم:أطلقت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، مسابقة ماراثون الرياضيات بهدف تعزيز مهارات التفكير التحليلي والإبداعي لدى الطلبة في مجال الرياضيات. حيث انطلقت المسابقة بجولتها الأولى يوم الثلاثاء الموافق 11 آذار 2025، و شارك العشرات من الطلبة في اختبار تنافسي تناول مواضيع الجبر والهندسة والمثلثات، وتمكّن المتفوقون من إثبات قدراتهم في حل المشكلات الرياضية.
وتأهّل أفضل 30 طالبًا إلى الجولة الثانية، التي أُقيمت في 22 نيسان 2025، وتم خلالها توزيع المشاركين على فرق ثلاثية متوازنة من تخصصي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. كما عملت الفرق على مدار شهر كامل على تطوير مشاريع مبتكرة تهدف إلى جعل تعلّم الرياضيات أكثر تفاعلًا ومتعة، حيث تنوّعت هذه المشاريع بين تطبيقات تعليمية، وألعاب رقمية، ومواقع تفاعلية.
وعرضت الفرق مشاريعها أمام لجنة تحكيم متخصصة، وقُيّمت الأعمال وفق معايير شملت الإبداع، والجدوى، ومهارات العرض والتسويق.
واختُتمت المسابقة بتكريم الفرق الفائزة من قِبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي الذي رعى اختتام الفعالية ، وتوزيع الجوائز النقدية وشهادات التميز والمشاركة، وسط أجواء من الحماس والإبداع وروح التنافس البنّاء.


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