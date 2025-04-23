لأول مرة في المملكة: خدمة الجيل الخامس مجاناً.. مكافآت غير مسبوقة للجميع

وطنا اليوم:تكتب أورنج الأردن عنواناً لفصل جديد من التجارب الرقمية للزبائن لتكون هذه المرة معهم من خلال ميزات استثنائية تقدم لأول مرة في المملكة. ويأتي ذلك في إطار إعلان الشركة عن إطلاق عروض خلوية جديدة ضمن الخطوط المدفوعة مسبقاً ولاحقاً وبرنامج المكافآت بحلة جديدة كلياً تأخذ متطلبات المستقبل الرقمي بعين الاعتبار، فيما تقدم نموذجاً في تحويل مقترحات الزبائن وآرائهم إلى استراتيجيات تسويقية وحملات تعيد تشكيل خدمات الاتصالات بصورة غير مسبوقة.

وفي تجسيد لشعار “دايماً معاك” الذي أطلقته الشركة العام الماضي، ستكون أورنج مع زبائنها في كل لحظة من خلال خطوط معاك الجديدة المصممة بطريقة تلبي احتياجاتهم المخصصة على اختلافها.

واتساقاً مع حرصها على تزويد كل فرد بمفاتيح عالم رقمي، تقدم أورنج الأردن لأول مرة في المملكة خدمات الجيل الخامس بصورة مجانية لجميع المشتركين في خطوط معاك الجديدة المتنوعة لتمكين الزبائن من اختيار الميزات التي تناسب احتياجاتهم بصورة سلسة وسهلة، ليكونوا على بعد خطوة واحدة من عالم متكامل من الميزات يبدأ فيه المستقبل اليوم وباشتراكات تنافسية تبدأ من 6.5 دينار، ويأتي ذلك في ظل تقديم أورنج للتغطية الأوسع للجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة.

وسيحصل المشتركون الذين يقومون بشراء الخطوط من قنوات الشركة الرقمية مثل المتجر الإلكتروني وتطبيق Max it و jood وغيرها، على زيادة بنسبة 25% على حزم الإنترنت، كما تعيد أورنج كذلك إطلاق برنامج المكافآت والولاء “تكرم” بصورة جديدة تحت اسم “Max it Rewards” لتقديم مكافآت مميزة للمشتركين جميعاً ونقاط مضاعفة للشباب. ولأن استراتيجية أورنج تمنح الأولوية لجميع الزبائن، فسيكون الانضمام إلى برنامج الولاء بحلته الجديدة متاحاً لجميع الأفراد دون استثناء ما يفتح الباب أمام مفهوم جديد كلياً لبرامج الولاء والمكافآت.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره الكبير بأن تعزز الشركة مرة أخرى من نهجها الاستباقي الذي لا يضعها فقط في صدارة المنافسة في السوق المحلي، بل يأخذ بيد كل أردنية وأردني في رحلة رقمية متكاملة تكون فيها أورنج “معاك” في كل خطوة ومرحلة، خصوصاً أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحتفي فيه مجموعة أورنج ب 25 عاماً من الشراكة مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني.

وأضاف المهندس منصور بأن أورنج واكبت أحدث الاتجاهات العالمية في مجال تجارب الزبائن وإدارة محافظ خدمات الموبايل والاتصالات لتكون التجربة الجديدة بمثابة معادلة متكاملة من الاحتياجات المخصصة لكل فرد من جهة ومتطلبات المستقبل من جهة أخرى. كما تتوج الشركة التزامها بتقديم أفضل تغطية لخدمات الجيل الخامس بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزبائن من الوصول إليها من خلال العروض الجديدة وتوسيع نطاق التغطية على حد سواء.

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