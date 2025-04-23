رئيس جامعة البترا يشارك في قمة “كيو اس” للتعليم العالي في الكويت

وطنا اليوم:شارك رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في قمة QS للتعليم العالي في الشرق الأوسط 2025، التي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) في الكويت بعنوان “المجتمع 5.0: التعليم العالي والمهارات من أجل مستقبل يتمحور حول الإنسان”، وهدفت إلى اكتشاف دور الجامعات في تعزيز النمو الشامل وتطوير المهارات المستقبلية من خلال الابتكار والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة.

واستعرض الدكتور عبد الرحيم محاضرة بعنوان “التميز الإبداعي: التميز لجامعات المستقبل”، امكانية تحقيق المؤسسات الأكاديمية التميز من خلال الابتكار والأفكار الأصيلة، حتى في ظل محدودية الموارد المالية. وقال عبد الرحيم إن “التميز لا يتطلب دائما ميزانيات ضخمة، بل يمكن تحقيقه من خلال استثمار الأفكار المبتكرة”، مستشهدا بنجاحات جامعة البترا في تطوير براءات اختراع تطبيقية ومنتجات طبية وغذائية باستخدام موارد محدودة.

أشار الدكتور عبد الرحيم نجاحات جامعة البترا ومنها تطوير شوكولاتة مدعمة بمستخلص أوراق الزيتون والزنك وفيتامين B12، ومنتجات لالتئام الجروح، وعلاج للسرطان، بالإضافة إلى شركة ناشئة لدعم الأشخاص الذين يعانون من التلعثم، وخلطة بناء مقاومة للعفونة تم التعاقد على تنفيذها مع شركة المعاصرون.

تناول الدكتور عبد الرحيم أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، مؤكدا أن جامعة البترا تسعى لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات السوق من خلال ملاحقة الصناعات المحلية وإقناعها بجدوى التعاون، والإستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم خلفيات صناعية أو تعليم في الغرب