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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

25 ثانية ago
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية التركي علي يرلي إن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع في منطقة سيليفري على بحر مرمرة في اسطنبول مضيفا أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات المسح الميداني.
وفيما شوهد الناس وهم يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة ارتدادية ثانية بقوة 4.9 درجات قبالة سواحل بويوك تشكمجة شمال اسطنبول
من جهته، أكد وزير النقل التركي، أنه لم يتم رصد أي أضرار في المطارات أو القطارات أو المترو أو الطرق السريعة، بحسب الفحص الأولي.
كما أعلنت وزارة الداخلية أن فرق “آفاد” والجهات المختصة باشرت أعمال المسح الميداني لمتابعة آثار الزلزال. ونشر وزير الداخلية علي يرلي قايا عبر منصة “إكس” تمنياته بالسلامة للمواطنين، داعياً الله أن يحفظ البلاد.
في السياق نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح عاجل: “أتمنى السلامة لمواطنينا ونتابع التطورات عن كثب”.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن جميع المؤسسات المعنية ضمن إطار خطة التدخل الطارئ “TAMP” في حالة تأهب قصوى، وتواصل فرق الطوارئ عمليات المسح الميداني لتقييم الأضرار المحتملة.
ودعت السلطات المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وشددت على ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة.


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