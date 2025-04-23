مؤتمر صحفي مرتقب لوزير الداخلية الأربعاء

وطنا اليوم:من المقرر أن يعقد وزير الداخلية مازن الفراية مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق الأربعاء، للإعلان عن حقائق وإجراءات تتعلق بالخلية التي كشفت عنها دائرة المخابرات العامة الأسبوع الماضي.

وكان أكد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن التعامل مع المخططات التي تمس أمن الأردن يتم ضمن إطار مؤسسي وقانوني، مشددًا على أن المملكة هي دولة مؤسسات راسخة تعمل بثبات ووفق أحكام القانون.

وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي على هامش جلسة مجلس الوزراء في عجلون، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حقائق وإجراءات جديدة تتعلق بهذا الملف، وسيتم الكشف عنها من قبل وزير الداخلية.

وكانت قد أحبطت دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج