جامعة فيلادلفيا تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية وتعزّز جسور التفاهم الثقافي

وطنا اليوم:احتفالًا باليوم العالمي للغة الصينية، نظّم معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا وقسم اللغة الصينية في الجامعة محاضرة بعنوان “استخدامات اللغة الصينية في مجال السياحة”.

وتطرّقت المحاضرة، التي قدّمها مساعد مدير المركز الثقافي الصيني في عمّان أحمد العقرباوي، والمدرّستين Lin وLiu، إلى أبرز الأماكن السياحية التي يمكن للأردنيين زيارتها في الصين، والمواقع التي تجذب السيّاح الصينيين في الأردن. كما ناقشت المحاضرة سبل تعزيز التقارب الثقافي بين البلدين، وأهمية إتقان اللغة الصينية في فتح آفاق جديدة وفرص واعدة في سوق العمل، خاصة في قطاع السياحة الذي يشهد نموًا متسارعًا.

من جهتها، شاركت المدرّسة Lin الطلبة تجربتها الشخصية عند قدومها إلى الأردن لأول مرة، متحدثةً عن انطباعاتها الأولى، وتفاعلها مع الثقافة المحلية، مما أضفى على المحاضرة بُعدًا إنسانيًا وتجربة واقعية ألهمت الطلبة وجعلتهم يدركون الأثر الذي يتركه الشعب على السياح والزوار من الدول الأخرى. كما وأضفت المدرِّسة Liu جوًّا من المرح على المحاضرة بتشجيعها للطلبة على مشاركة تجاربهم في تعلم اللغة الصينية والتعرف على الثقافة الصينية.

وأكد العقرباوي خلال كلمته أن اللغة الصينية تُعد من أهم لغات المستقبل، مشيدًا باختيار الطلبة لهذا المسار التعليمي الذي يفتح أمامهم آفاقًا واسعة في سوق العمل.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا لافتًا من الطلبة، حيث أعربوا عن اهتمامهم الكبير بموضوعها، وطرحوا أسئلة متنوعة وغنية تمحورت حول السياحة، وتعلم اللغة الصينية، وتجارب الحياة اليومية في الصين، مما أضفى على الجلسة جوًا من الحماس والتفاعل الثقافي البنّاء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي يعتزم القسم تنظيمها خلال الفصل الدراسي الحالي، بهدف تعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلبة وتمكينهم من استخدام اللغة الصينية في مجالات عملية متنوّعة.

ومن الجدير بالذكر أن قسم اللغة الصينية وآدابها في جامعة فيلادلفيا قد تأسس في عام 2018 بالتعاون مع معهد كونفوشيوس وجامعة لياوتشينج في الصين، ويضم عددًا من الأساتذة الصينيين، مما يتيح للطلبة فرصة تعلم اللغة من متحدثيها الأصليين وتعزيز كفاءتهم اللغوية والثقافية.