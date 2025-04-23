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بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس”

5 دقائق ago
بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس”

وطنا اليوم:تابع حزب المحافظين الأردني ” تحت التأسيس” البيان الصادر عن حركة حماس والمتضمن تدخلاً سافراً بالشؤون الداخلية الأردنية، واستثماراً “أحمقاً” لحالة الإسناد الشعبي والرسمي لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه تجاه حرب الإبادة التي تشنها حكومة التطرف الإسرائيلي الفاشيّة.
ويحذر الحزب من مغبة إمعان بعض القوى السياسيّة في تهيئة المناخ لفصائل مرتبكة تجهل أصول التعامل مع الدول ومقتضيات سيادتها؛ الأمر الذي شجعها لتلك المرتقيات الصعبة والتصريحات الهوجاء.
ويدعو الحزب سلطات إنفاذ القانون إلى الحزم في تطبيق سيادة القانون، وإلى القوى السياسية والبرلمانية بضرورة التحلي بالحكمة والصبر في التعبير عن المواقف الوطنية الصادقة، وبما يحفظ ويعزز وحدتنا الوطنيّة في مواجهة محاولات النيل من أمننا الوطني


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