بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

لأول مرة.. تداول مشاهد جديدة لاغتيال السادات بالصوت والصورة

20 ثانية ago
لأول مرة.. تداول مشاهد جديدة لاغتيال السادات بالصوت والصورة

وطنا اليوم:نشرت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، الثلاثاء مقطع فيديو عالي الجودة يوثق بالصوت الطبيعي عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، التي وقعت خلال العرض العسكري السنوي في مدينة نصر بالقاهرة يوم 6 أكتوبر 1981، احتفالاً بانتصار حرب أكتوبر 1973.
ويُعد هذا الفيديو الأول من نوعه الذي يتضمن الصوت الأصلي للحادثة، مما أثار تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو لحظات الهجوم الذي نفذه الملازم أول خالد الإسلامبولي، عضو الجماعة الإسلامية، حيث نزل من إحدى المركبات العسكرية أثناء العرض، وأطلق النار على المنصة التي كان يجلس فيها السادات بجوار نائبه حسني مبارك ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة.
وسُمع في الفيديو صوت الإسلامبولي وهو يصرخ، بينما حاول الحراس التصدي للهجوم وسط حالة من الفوضى. وأسفر الهجوم عن مقتل السادات وإصابة آخرين، قبل أن يتم القبض على الإسلامبولي ومن معه.
ويُعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، يوم 6 أكتوبر 1981، أحد الأحداث الأكثر تأثيرًا في تاريخ مصر الحديث، حيث شكّل نقطة تحول سياسية واجتماعية أثرت على مسار البلاد لعقود.
وقعت العملية خلال العرض العسكري السنوي في مدينة نصر بالقاهرة، احتفالًا بانتصار حرب أكتوبر 1973، ونُفذت على يد عناصر من الجماعة الإسلامية بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي.
أثار الحادث، المعروف بـ”حادث المنصة”، صدمة داخلية ودولية، وسط تداعيات سياسية عميقة تراوحت بين انتقال السلطة إلى حسني مبارك وتصاعد التوترات مع التيارات الإسلامية المتطرفة.

تفاصيل الحادث
في صباح يوم 6 أكتوبر 1981، كان الرئيس أنور السادات يترأس العرض العسكري السنوي في مدينة نصر، محاطًا بكبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس حسني مبارك، وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب.
خلال العرض توقفت إحدى المركبات العسكرية أمام المنصة، ونزل منها الملازم أول خالد الإسلامبولي برفقة ثلاثة من رفاقه (عباس محمد، عبد الحميد عبد السلام، وحسين عباس).
بدأ الإسلامبولي ومجموعته بإطلاق النار على المنصة، مستخدمين بنادق آلية وقنابل يدوية، وسط حالة من الفوضى وصيحات الجنود.
استغرقت العملية حوالي 40 ثانية، أسفرت عن مقتل السادات و10 آخرين، وإصابة 28 شخصًا، بينهم مبارك وأبو غزالة بجروح طفيفة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:36

وزيرة النقل: محاربة الفساد في قطاع النقل شرط أساسي لضمان الكفاءة والسلامة

12:19

جمعية الفنادق تبحث مع أمانة عمّان آثار مشروع قانون ضريبة الأبنية على القطاع الفندقي

12:16

قطع مبرمج للتيار الكهربائي في دير علا الخميس لـ 6 ساعات

12:13

مشوقة يسأل الحكومة : ما أسباب تراجع الأردن في مكافحة سوء التغذية

12:03

وزير الخارجية يترأس الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية

11:58

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

11:53

محافظ إربد يترأس اجتماعا تنسيقيا لمواجهة التحديات المائية في الشمال

11:40

لأول مرة في المملكة.. خدمة الجيل الخامس مجاناً من أورنج الأردن

11:36

تدمير وتخريب محطة شحن كهربائية مجانية في عمّان

11:32

المعهد المروري: الملصقات على المركبات تشتت الانتباه بنسبة 12%

11:28

منح دراسية من الوكالة السلوفاكية للمعلومات الأكاديمية

11:20

كلمةُ النائبِ العرموطي فيها باطلٌ زعمَ أنهُ حقٌ وفضل

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025