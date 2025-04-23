قطع مبرمج للتيار الكهربائي في دير علا الخميس لـ 6 ساعات

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، لفصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق لواء دير علا يوم غد الخميس الموافق 25 نيسان 2025، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة مبرمجة على الخط الرئيسي.

وأوضحت الشركة أن فصل التيار سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ويشمل مناطق: جزء من العارضة، جزء من غور كبد، مروان الحمود، أم حماد، المخابرات العامة، فنوش، ميسرا، داميا، مثلث المصري، وادي فنوش، الأشغال العامة فنوش، مشاغل فنوش، مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين – العارضة، مصنع الترافرتين، مبنى بلدية العارضة، والسماد العضوي في أم حماد.