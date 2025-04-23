بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

قطع مبرمج للتيار الكهربائي في دير علا الخميس لـ 6 ساعات

دقيقتان ago
قطع مبرمج للتيار الكهربائي في دير علا الخميس لـ 6 ساعات

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، لفصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق لواء دير علا يوم غد الخميس الموافق 25 نيسان 2025، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة مبرمجة على الخط الرئيسي.
وأوضحت الشركة أن فصل التيار سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ويشمل مناطق: جزء من العارضة، جزء من غور كبد، مروان الحمود، أم حماد، المخابرات العامة، فنوش، ميسرا، داميا، مثلث المصري، وادي فنوش، الأشغال العامة فنوش، مشاغل فنوش، مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين – العارضة، مصنع الترافرتين، مبنى بلدية العارضة، والسماد العضوي في أم حماد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

مشوقة يسأل الحكومة : ما أسباب تراجع الأردن في مكافحة سوء التغذية

12:03

وزير الخارجية يترأس الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية

11:58

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

11:53

محافظ إربد يترأس اجتماعا تنسيقيا لمواجهة التحديات المائية في الشمال

11:40

لأول مرة في المملكة.. خدمة الجيل الخامس مجاناً من أورنج الأردن

11:36

تدمير وتخريب محطة شحن كهربائية مجانية في عمّان

11:32

المعهد المروري: الملصقات على المركبات تشتت الانتباه بنسبة 12%

11:28

منح دراسية من الوكالة السلوفاكية للمعلومات الأكاديمية

11:20

كلمةُ النائبِ العرموطي فيها باطلٌ زعمَ أنهُ حقٌ وفضل

10:53

ثقة متجددة بدائرة المخابرات العامة وتطلعات لسياسة رسميّة أكثر تأثيرًا

10:50

الرجوع إلى الألعاب القديمة: عودة للدفء الأسري وتوازن الحياة

10:45

هجوم إلكتروني متطور يخترق أنظمة الحماية في جيميل

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025