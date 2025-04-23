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مشوقة يسأل الحكومة : ما أسباب تراجع الأردن في مكافحة سوء التغذية

دقيقة واحدة ago
مشوقة يسأل الحكومة : ما أسباب تراجع الأردن في مكافحة سوء التغذية
وطنا اليوم:سؤال نيابي جديد من النائب عدنان مشوقة، هذا نصه:
1. ما هي السياسات الحكومية المعتمدة لمكافحة سوء التغذية في الأردن، خصوصاً في الفئات الأكثر هشاشة؟
2. ما الخطط التي وضعتها الحكومة لتحسين صحة الأطفال دون سن الخامسة والحد من الأمراض المرتبطة بالتغذية؟
3. ما الأسباب التي أدت إلى تراجع ترتيب الأردن في مؤشر الجوع العالمي؟ وهل تم تقييم الأداء الحكومي في هذا الملف؟
4. هل لدى الحكومة استراتيجية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهزال والتقزم بين الأطفال، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة؟
5. كيف تنوي الحكومة إشراك الجهات الرقابية والنيابية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة مؤشرات الجوع وسوء التغذية؟
6. هل تم تخصيص موازنات كافية ضمن الخطط الحكومية لتحسين واقع الأمن الغذائي والصحي في الأردن؟

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