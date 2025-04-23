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وزير الخارجية يترأس الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية

19 ثانية ago
وزير الخارجية يترأس الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية

وطنا اليوم:يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، زيارة إلى القاهرة، يترأس خلالها أعمال الدورة العادية الـ ١٦٣ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ويعقد الصفدي مؤتمرًا صحافيًّا مشتركًا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والتي يتزامن استلام الأردن لرئاستها مع الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية.
كما يترأس الصفدي الاجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي يُعقَد في القاهرة، قُبَيل انعقاد أعمال الدورة العادية الـ ١٦٣ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
هذا ويعقد الصفدي على هامش الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه؛ لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة


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