بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

محافظ إربد يترأس اجتماعا تنسيقيا لمواجهة التحديات المائية في الشمال

22 ثانية ago
محافظ إربد يترأس اجتماعا تنسيقيا لمواجهة التحديات المائية في الشمال

وطنا اليوم:ترأس محافظ إربد رضوان العتوم اجتماعًا تنسيقيًا في شركة مياه اليرموك بحضور مديرها العام المهندس محمد العمايرة، وعدد من الحكام الإداريين ومدراء المياه في محافظات الشمال، لبحث خطط تأمين التزويد المائي خلال فصل الصيف.
وأكد العتوم أهمية تنسيق الجهود لمواجهة زيادة الطلب على المياه، خاصة في ظل ضعف الموسم المطري، داعيًا إلى تشكيل وحدة طوارئ تضم الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة التحديات المتوقعة.
كما شدد على ضرورة الالتزام ببرامج التوزيع المعلنة، وتقنين الاستهلاك، وضمان العدالة في التوزيع بين المناطق.
من جهته، استعرض المهندس العمايرة الإجراءات المتخذة لتعزيز التزويد المائي، ومنها استئجار آبار من القطاع الخاص وربطها بالشبكات، والتعاقد مع صهاريج مياه، مشيرًا إلى أن جدول الدور الأسبوعي سيبقى كما هو ما لم تطرأ ظروف استثنائية.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، واستمرار سياسة الباب المفتوح والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، لضمان تحسين الخدمة والتخفيف من آثار العجز المائي خلال الصيف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:40

لأول مرة في المملكة.. خدمة الجيل الخامس مجاناً من أورنج الأردن

11:36

تدمير وتخريب محطة شحن كهربائية مجانية في عمّان

11:32

المعهد المروري: الملصقات على المركبات تشتت الانتباه بنسبة 12%

11:28

منح دراسية من الوكالة السلوفاكية للمعلومات الأكاديمية

11:20

كلمةُ النائبِ العرموطي فيها باطلٌ زعمَ أنهُ حقٌ وفضل

10:53

ثقة متجددة بدائرة المخابرات العامة وتطلعات لسياسة رسميّة أكثر تأثيرًا

10:50

الرجوع إلى الألعاب القديمة: عودة للدفء الأسري وتوازن الحياة

10:45

هجوم إلكتروني متطور يخترق أنظمة الحماية في جيميل

10:40

لن أسمح لحماس بالحكم .. ترامب يتحدث عن تقدم كبير في ملف غزة

10:31

نصيحة الى الرئيس حسان: ألغ قرار الرزاز

10:25

زيادة إنفاق الأردنيين على السفر للخارج لغايات السياحة

10:15

المستهلكون يصرخون: ارتفـاع الأسعــار وموجـة الغـلاء إلى أين ؟

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025