محافظ إربد يترأس اجتماعا تنسيقيا لمواجهة التحديات المائية في الشمال

وطنا اليوم:ترأس محافظ إربد رضوان العتوم اجتماعًا تنسيقيًا في شركة مياه اليرموك بحضور مديرها العام المهندس محمد العمايرة، وعدد من الحكام الإداريين ومدراء المياه في محافظات الشمال، لبحث خطط تأمين التزويد المائي خلال فصل الصيف.

وأكد العتوم أهمية تنسيق الجهود لمواجهة زيادة الطلب على المياه، خاصة في ظل ضعف الموسم المطري، داعيًا إلى تشكيل وحدة طوارئ تضم الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة التحديات المتوقعة.

كما شدد على ضرورة الالتزام ببرامج التوزيع المعلنة، وتقنين الاستهلاك، وضمان العدالة في التوزيع بين المناطق.

من جهته، استعرض المهندس العمايرة الإجراءات المتخذة لتعزيز التزويد المائي، ومنها استئجار آبار من القطاع الخاص وربطها بالشبكات، والتعاقد مع صهاريج مياه، مشيرًا إلى أن جدول الدور الأسبوعي سيبقى كما هو ما لم تطرأ ظروف استثنائية.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، واستمرار سياسة الباب المفتوح والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، لضمان تحسين الخدمة والتخفيف من آثار العجز المائي خلال الصيف.