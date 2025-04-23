بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المعهد المروري: الملصقات على المركبات تشتت الانتباه بنسبة 12%

31 ثانية ago
المعهد المروري: الملصقات على المركبات تشتت الانتباه بنسبة 12%

وطنا اليوم:قال مدير المعهد المروري الأردني العقيد رائد العساف، إن قانون السير منع وضع الملصقات بكافة أشكالها وأنواعها على جسم المركبة، لما لها من ضرر على السائق مرتكب المخالفة، والسائقين والمشاة من مستخدمي الطريق.
وبيّن العساف، في حديث لإذاعة الأمن العام، الأربعاء، أن دراسات علمية أشارت إلى أن الملصقات تسبب بتشتيت انتباه 12% من السائقين لافتا إلى أن الملصق يحتاج إلى معدل توقيت من ثانية ونصف الثانية إلى ثانيتين لقراءته، وهذا يوازي قيادة مركبة بشكل أعمى مسافة 70 مترا على سرعة 48 كلم في الساعة، في الوقت الذي تشكّل فيه حوادث المشتتات ومنها الملصقات ما نسبته 30% من الحوادث المرورية في الأردن.
وذكر العساف أنّه بالإضافة إلى تحرير المخالفة، فهناك جوانب قانونية أخرى يعاقب عليها القانون إن كانت هذه الملصقات مثيرة للعنصرية أو الطائفية، مشيرا إلى أن الإدارات المرورية تتعامل مع الملصقات كونها مخالفة مرورية بغض النظر إن كانت ملصقات سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو حتى دينية، لأن الهدف من منعها هو حفظ الأرواح التي تمثل الغاية الأسمى.
ونوه العساف، إلى تأثير الملصقات على السلامة المرورية في الحد من مدى الرؤية للسائق في حال وضعها على زجاج المركبة الأمامي أو الخلفي والجانبي.
وأضاف العساف؛ “تؤثر الملصقات على المشاة الذين يتوقفون أحيانا بدافع الفضول لقراءة تلك الملصقات اللافتة للانتباه التي قد تتحول إلى سبب لارتكاب الأخطاء ووقوع لحوادث”.
وأوضح أن القانون سمح بوضع الملصقات الإعلانية والدعائية على أجسام المركبات شريطة مراعاتها للسلامة المرورية، وعدم مخالفتها للتقاليد والأعراف، وألا يكون الملصق موصولا بطرف إلكتروني مثل شاشة أو إضاءة، وأن تثبت هذه الدعاية على جوانب المركبات فقط.
وأكد العساف ممنوعية وجود الملصقات الإعلانية خلف وأمام المركبة، كما يشترط أيضا في حال المركبات الخصوصية أن تكون المركبة ملكاً للشركة أو صاحب المنتج، أما المركبة العمومي فيجب وضع ملصقها على جوانب المركبة من دون أن تؤثر على المعلومات الخاصة بخط المركبة أو المعلومات الأخرى، وفق العساف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:28

منح دراسية من الوكالة السلوفاكية للمعلومات الأكاديمية

11:20

كلمةُ النائبِ العرموطي فيها باطلٌ زعمَ أنهُ حقٌ وفضل

10:53

ثقة متجددة بدائرة المخابرات العامة وتطلعات لسياسة رسميّة أكثر تأثيرًا

10:50

الرجوع إلى الألعاب القديمة: عودة للدفء الأسري وتوازن الحياة

10:45

هجوم إلكتروني متطور يخترق أنظمة الحماية في جيميل

10:40

لن أسمح لحماس بالحكم .. ترامب يتحدث عن تقدم كبير في ملف غزة

10:31

نصيحة الى الرئيس حسان: ألغ قرار الرزاز

10:25

زيادة إنفاق الأردنيين على السفر للخارج لغايات السياحة

10:15

المستهلكون يصرخون: ارتفـاع الأسعــار وموجـة الغـلاء إلى أين ؟

10:00

وفيات الاربعاء 23 -4 -2025

09:52

وزير العدل: مشروع قانون العقوبات يرفع مدة الأحكام القابلة للاستبدال إلى 3 سنوات بدلا من سنة

09:43

منظمة التحرير الفلسطينية تستحدث منصب نائب للرئيس

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025