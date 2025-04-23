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منح دراسية من الوكالة السلوفاكية للمعلومات الأكاديمية

29 ثانية ago
منح دراسية من الوكالة السلوفاكية للمعلومات الأكاديمية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، الأربعاء، منح دراسية مقدمة من وكالة المعلومات الاكاديمية السلوفاكية / وزارة التعليم السلوفاكية للعام الجامعي
وفتحت وكالة المعلومات الأكاديمية السلوفاكية / وزارة التعليم السلوفاكية، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الوطني في جمهورية سلوفاكيا للعام الجامعي 2025/2026.
وتتوفر عبر هذا البرنامج منح دراسية للطلاب الدوليين وطلاب الجامعات وحملة الدكتوراه واساتذة الجامعات والباحثين والفنانين.
وتقوم الوكالة بتقديم الدعم للطلبة الحاصلين على المنح من خلال تغطية (تكاليف الإقامة والمعيشة، المساعدة في تغطية تكاليف تنقلات السفر)، داعية الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ولمزيد من المعلومات وتقديم الطلب بإمكانهم الدخول الى الموقع الالكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات 30 نيسان الحالي، والموعد النهائي لتقديم خلال الفصل الصيفي 31 تشرين الأول 2025.
معرفة أسماء الجامعات السلوفاكية المعترف بها من قبل الوزارة الدخول إلى الرابط
واشترطت الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.


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