لن أسمح لحماس بالحكم .. ترامب يتحدث عن تقدم كبير في ملف غزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن هناك تقدما كبيرا في ملف غزة، مؤكدا أنه “لن يسمح لحركة حماس بالحكم” في القطاع، وأضاف أن هجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كان هو رئيسا.

ولفت ترامب أيضا إلى رغبته في إنهاء الحرب في غزة، معتبرا أن وقف الحرب “سيحدث في وقت ما ولن يكون بعيدا”، وجدد اقتراحه بأن تكون الولايات المتحدة هي التي تسيطر على قطاع غزة وتمتلكه، معتبرا أن وجود قوة أمريكية هناك سيكون أمرا جيدا.

وكانت مصادر تحدثت عن طرح مقترح جديد بشأن غزة، يتضمن هدنة لمدة بين 5 و7 سنوات.

ويشترط المقترح إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وانسحاب حماس من إدارة القطاع.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن من بين القضايا التي جرى بحثها في الاتصال، ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.