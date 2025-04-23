بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

زيادة إنفاق الأردنيين على السفر للخارج لغايات السياحة

10 ثواني ago
زيادة إنفاق الأردنيين على السفر للخارج لغايات السياحة

وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي 414,866 أردنيا بارتفاع نسبته 7.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية أولية نشرتها وزارة السياحة والآثار وتستند للبنك المركزي.
وبحسب البيانات بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085 وفي شباط 129,749 وشهر آذار 126,032 ما مجموعه 414,866.
وفيما يخص الربع الأول من العام 2024 فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني 136,538 وفي شباط 132,495 وشهر آذار 116,756 ما مجموعه 385,789.
وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 15.0%، ليصل إلى 490.6 مليون دولار مقارنة مع 426.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024.
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قالت في وقت سابق إن الوجهات المفضلة للأردنيين للسفر هي مدن تركيا (أنتاليا، طرابزون، اسطنبول) إضافة لمصر وتحديدا مدينة شرم الشيخ.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:15

المستهلكون يصرخون: ارتفـاع الأسعــار وموجـة الغـلاء إلى أين ؟

10:00

وفيات الاربعاء 23 -4 -2025

09:52

وزير العدل: مشروع قانون العقوبات يرفع مدة الأحكام القابلة للاستبدال إلى 3 سنوات بدلا من سنة

09:43

منظمة التحرير الفلسطينية تستحدث منصب نائب للرئيس

09:32

الحنان ليس حكرًا على البنات… بل هو حاجة إنسانية لا غنى عنها لأحد.

09:30

ليسوا ملائكة ولا هم شياطين ؟؟

09:26

إدارة السير تحذّر سالكي الطرق الخارجية من الغبار الكثيف

09:20

تنظيم الاتصالات : خدمات توصيل الطعام والبضائع تحتاج إلى ترخيص

09:16

مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا شعبه

09:10

الحوثيون يطلقون صاروخا على شمال إسرائيل لأول مرة ويسقطون مسيرة أميركية

06:10

تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة

04:04

رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الطائفة الشيعية في سوريا

وفيات
وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025