زيادة إنفاق الأردنيين على السفر للخارج لغايات السياحة

وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي 414,866 أردنيا بارتفاع نسبته 7.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية أولية نشرتها وزارة السياحة والآثار وتستند للبنك المركزي.

وبحسب البيانات بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 159,085 وفي شباط 129,749 وشهر آذار 126,032 ما مجموعه 414,866.

وفيما يخص الربع الأول من العام 2024 فقد بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني 136,538 وفي شباط 132,495 وشهر آذار 116,756 ما مجموعه 385,789.

وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إن الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 15.0%، ليصل إلى 490.6 مليون دولار مقارنة مع 426.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024.

وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قالت في وقت سابق إن الوجهات المفضلة للأردنيين للسفر هي مدن تركيا (أنتاليا، طرابزون، اسطنبول) إضافة لمصر وتحديدا مدينة شرم الشيخ.