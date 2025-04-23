تنظيم الاتصالات : خدمات توصيل الطعام والبضائع تحتاج إلى ترخيص

وطنا اليوم:دعت هيئة تنظيم قطاع قطاع الاتصالات أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية التي توفر خدمات التوصيل لمنتجاتها مقابل أجر، إلى التأكد من التعامل مع جهات مرخصة لضمان تقديم خدمة آمنة وموثوقة او تقدم بطلب الحصول على رخصة من الهيئة.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الالتزام بالقوانين يضمن الحماية للأعمال ويساهم في تحسين الجودة.