تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة

وطنا اليوم_تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بحالة من التقلبات الجوية خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث تبدأ بارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة يوم الأربعاء، يليها انخفاض تدريجي اعتبارًا من يوم الخميس وحتى السبت.

الأربعاء 23/04/2025:

تسود أجواء حارة وجافة ومغبرة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحدود (10-11) درجة مئوية. تظهر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

أما ليلًا، فيبدأ تركيز الغبار بالانخفاض تدريجياً على المناطق الغربية، مع بقاء الأجواء مغبرة في باقي المناطق، واستمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

التحذيرات:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وانعدامها أحياناً خاصة على الطرق الخارجية.

نصائح:

يُنصح مرضى الجهاز التنفسي بتوخي الحذر وارتداء الكمامات.

الخميس 24/04/2025:

تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق ومعتدلة فوق المرتفعات والسهول، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية، ورياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

التحذيرات:

تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية.

الجمعة 25/04/2025:

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ليلًا، يصبح الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق.

السبت 26/04/2025:

تتواصل درجات الحرارة بالانخفاض، لتسود أجواء معتدلة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

ليلًا، يبقى الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات، ولطيفاً في باقي المناطق.

إدارة الأرصاد الجوية توصي بمتابعة التحديثات اليومية للطقس وأخذ التحذيرات بعين الاعتبار، خاصة مع الأجواء المغبرة يوم الأربعاء.