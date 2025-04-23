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رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الطائفة الشيعية في سوريا

44 ثانية ago
رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل رئيس الطائفة الشيعية في سوريا

وطنا اليوم _أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن رئيس المجلس محمد شياع السوداني استقبل اليوم الثلاثاء رئيس الطائفة الشيعية في سوريا عبد الله نظام.

وذكر المكتب الأعلامي: “جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات الأمور فيها، حيث جدد السوداني تأكيد العراق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته، ودعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتكامل مكوناتها”.

 

وأضاف: “كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية توحيد الخطاب الداعم للتعايش والسلم الأهلي، من خلال دور رجال الدين وتعزيز الوحدة المجتمعية، ونبذ التطرّف وتعزيز مفهوم المواطنة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

 


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