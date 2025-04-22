إسرائيل تحذف منشور تعزية في وفاة بابا الفاتيكان

وطنا اليوم_حذفت الحكومة الإسرائيلية منشوراً لها على منصة “إكس” قدمت فيه التعزية في وفاة البابا فرنسيس، بدون توضيح الأسباب، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الأسباب مرتبطة بانتقاد بابا الفاتيكان الراحل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء في منشور على حساب إسرائيل الرسمي على “إكس”، الاثنين: “ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة”، بالإضافة إلى صورة له في القدس.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم، إن البابا أدلى “بتصريحات ضد إسرائيل”، وإن المنشور وُضع على منصة التواصل الاجتماعي “بالخطأ”.

واقترح البابا فرنسيس، الذي توفي الاثنين عن 88 عاماً، في نوفمبر الماضي أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، في أحد أكثر انتقاداته صراحة لتصرفات إسرائيل في حرب غزة.

ووصف البابا في يناير الوضع الإنساني في غزة “بالمخزي”، كما كان يتحدث عبر الهاتف مع الطائفة المسيحية الصغيرة في غزة أثناء الحرب.