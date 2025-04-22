تحالف قمم ” نقترب أكثر من أي وقت مضى من موعد الإعلان عن تشكيل حكومة السلام و الوحدة “

وطنا اليوم_أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة (قمم) في السودان عثمان عبدالرحمن سليمان انتهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن تشكيل السلام و الوحدة و نوه إلى أنه لم تتبق سوى خطوة الإعلان عنها.

و أضاف عثمان ” نقترب أكثر من أي وقت مضى من موعد الإعلان عن تشكيل حكومة السلام و الوحدة و يمكن أن يتم الإعلان عنها في أي وقت و في القريب العاجل.

و أشار عثمان إلى أن إعلان الحكومة سيكون من داخل السودان عبر مؤتمر الصحفي يتضمن بعض الإجراءات منها الإعلان عن رئيس المجلس السيادي و رئيس مجلس الوزراء.

و أوضح أن مجلس السيادة الذي سيتم الإعلان عنه يتكون من 15 عضواً 8 أعضاء كممثلين لأقاليم السودان بحكم مناصبهم ، و 7 ممثلين للقوى السياسية.

و بحسب عثمان فإءن مجلس السيادة الذي سيتم الإعلان عنه سيعتمد مجلس وزراء السودان.

و يعد تحالف القوى المدنية المتحدة (قمم) أكبر ائتلاف لقوى مدنية و سياسية في السودان يضم أكثر من (70) تنظيماً سياسياً و لجان مقاومة شبابية و منظمات مجتمع مدني و الإدارات الأهلية و الشباب و المرأة و رموزاً في المجتمع المدني و حركات كفاح مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام و عدد من قوى الثورة الحية و ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يضم مختلف أقاليم و مناطق السودان.