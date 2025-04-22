بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تحالف قمم ” نقترب أكثر من أي وقت مضى من موعد الإعلان عن تشكيل حكومة السلام و الوحدة “

دقيقة واحدة ago
تحالف قمم ” نقترب أكثر من أي وقت مضى من موعد الإعلان عن تشكيل حكومة السلام و الوحدة “

وطنا اليوم_أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة (قمم) في السودان عثمان عبدالرحمن سليمان انتهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن تشكيل السلام و الوحدة و نوه إلى أنه لم تتبق سوى خطوة الإعلان عنها.

 

و أضاف عثمان ” نقترب أكثر من أي وقت مضى من موعد الإعلان عن تشكيل حكومة السلام و الوحدة و يمكن أن يتم الإعلان عنها في أي وقت و في القريب العاجل.

 

و أشار عثمان إلى أن إعلان الحكومة سيكون من داخل السودان عبر مؤتمر الصحفي يتضمن بعض الإجراءات منها الإعلان عن رئيس المجلس السيادي و رئيس مجلس الوزراء.

 

و أوضح أن مجلس السيادة الذي سيتم الإعلان عنه يتكون من 15 عضواً 8 أعضاء كممثلين لأقاليم السودان بحكم مناصبهم ، و 7 ممثلين للقوى السياسية.

 

و بحسب عثمان فإءن مجلس السيادة الذي سيتم الإعلان عنه سيعتمد مجلس وزراء السودان.

 

و يعد تحالف القوى المدنية المتحدة (قمم) أكبر ائتلاف لقوى مدنية و سياسية في السودان يضم أكثر من (70) تنظيماً سياسياً و لجان مقاومة شبابية و منظمات مجتمع مدني و الإدارات الأهلية و الشباب و المرأة و رموزاً في المجتمع المدني و حركات كفاح مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام و عدد من قوى الثورة الحية و ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يضم مختلف أقاليم و مناطق السودان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

بيان حماس حول الخلية الإرهابية في الأردن: استعلاء على السيادة ومكافأة للمتورطين بالإرهاب

22:07

بقلم الناشطة السياسية : باسمة راجي غرايبة

21:10

دعم مالي بقيمة 3.485 مليون دينار لمشاريع المياه في إربد

20:40

التعيين بالقطاع الحكومي .. منصة ذكية واختبارات محوسبة وإعتراضتات

20:33

ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار المقبل

20:14

الشاعر غالب العمرو يكتب : من بعد ابو سهل

20:06

مديرية الأمن العام تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار

19:57

المعايطة: على العمل الإسلامي اتخاذ إجراءات بحال إدانة أشخاص مجمدة عضويتهم

19:52

إنهاء مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب

19:46

هاتريك سمرين يقود الوحدات للصدارة المؤقتة بعد الفوز على مغير السرحان

19:41

كيف تحل الأحزاب السياسية

19:37

حربُ القوّةِ الناعمةِ: المعركةُ التي لا تُرى

وفيات
وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025