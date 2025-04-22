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الشاعر غالب العمرو يكتب : من بعد ابو سهل

19 ثانية ago
الشاعر غالب العمرو يكتب : من بعد ابو سهل

كتب الشاعر غالب العمرو:

من بعد ابو سهل قيضها هل
نشف ربيع الكرك والمحل غشاها
من شيحان أرقط الريش لا طل
ريف الهجافى والحباري رماها
مثل المطر لاجف زرع الكرك يبتل
يروي الديار اللي بعيدات مشحاها
شبه القمر لاغاب يرجع يطل
يضوي عتمات الليالي بسماها
كم مضيوم رفع بلواه ما مل
يفرج عليه الهم ويخفف بلاها
لاعصت علينا عند ابوسهل حل
زعيم يملا الكراسي واعتلاها
لا غشتنا الشمس ابو سهل ظل
يخفف علينا شعقها وبلاها
سيف ن يماني للمواقيف يستل
مصقول من دقة الهند جاها
يامر على الحكام يأمر على الكل
حصان المجالس والكراسي ملاها
مرحوم يا ابوسهل عساك بالظل
في جنة الفردوس نازل تلاها


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