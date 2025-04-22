إنهاء مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في الجزء الممتد من منطقة أوهيدة بإتجاه العقبة مرورا بمنطقة المريغة وصولا إلى راس النقب، بطول 14 كم وكلفة اجمالية بلغت 3.25 مليون دينار.

وتضمنت الأعمال في المشروع كشط طبقة الإسفلت السطحية، وحقن الشقوق وإصلاح كافة الهبوطات على مسار الطريق وإعادة تعبيد الطريق بطبقتين من الخلطة الإسفلتية بسماكة 13 سم بالاضافة الى أعمال السلامة المرورية من الدهان الطرق والأسهم والعواكس الأرضيه والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة وأخرى سيبدأ العمل فيها قريبا حيت تحضر الوزارة لتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل للجزء الممتد من منطقة الحميمة إلى القويرة بطول 12.5 كم .

وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة وميناؤها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.