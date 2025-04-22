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مفوضية اللاجئين : لا خطط لإغلاق مخيمي الأزرق والزعتري

دقيقة واحدة ago
مفوضية اللاجئين : لا خطط لإغلاق مخيمي الأزرق والزعتري

وطنا اليوم:أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، الثلاثاء، أنه لا توجد أي خطط لإغلاق مخيمي الأزرق والزعتري.
وأضافت المفوضية الثلاثاء في منشور عبر منصاتها الرقمية أن مستويات التمويل العالمي للمفوضية أقل من السنوات السابقة، ونتيجة لذلك، قد يتم تقليص بعض البرامج وقد يتم إجراء بعض التغييرات على طريقة تقديم الخدمات في معظم البلدان التي تعمل بها المفوضية بما في ذلك الأردن.
وتابعت المفوضية: “في حين أننا ندرك أن هذا الانخفاض في التمويل يؤثر على الخدمات التي يمكننا تقديمها لكم كلاجئين في الأردن خلال هذا العام وما بعده، إلا أنه في الوقت الحالي، ليس لدينا المعلومات النهائية حول هذه التغييرات”.
وعبرت المفوضية عن تفهمها للصعوبات في إدارة مثل هذه المواقف.
وذكرت المفوضية بأن جميع خدماتها مجانية.
يشار إلى أنه عاد 55,732 لاجئا سوريا مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) طوعًا من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 وحتى 12 نيسان 2025، وفقًا لما أعلنته المفوضية.


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