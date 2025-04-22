الملك يثمن دعم فرنسا للأردن في تنفيذ عدد من المشاريع

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، يضم ممثلين عن مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية، ومجموعة الاتصال والتفكير والرصد والتضامن مع مسيحيي الشرق والأقليات في الشرق الأوسط والأكراد.

وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا، وتوسيع التعاون في جميع المجالات.

وثمن جلالة الملك دعم فرنسا للأردن في تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات المياه والتنمية، لافتا إلى أهمية دور فرنسا في تعزيز الحوار بين الشعوب، وجهودها في تحقيق السلام في المنطقة وفقا لحل الدولتين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، واستئناف إيصال المساعدات، وحشد الدعم لخطة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، ووقف التصعيد بالضفة الغربية والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد جلالته في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، دعم الأردن لأمن سوريا ولبنان واستقرارهما وسيادتهما.

وبحث اللقاء ضرورة حماية حقوق الأقليات في المنطقة، إذ تم التأكيد على أهمية جهود الأردن في حماية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الفرنسي لدى الأردن اليكسي لو كوور غرانميزون.