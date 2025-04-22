البنك الأردني الكويتي يرتقي إلى الرعاية البلاتينية لمركز التكنولوجيا المالية – جوين لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن

وطنا اليوم-في إطار التزامه المستمر بدعم الابتكار المالي وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، أعلن البنك الأردني الكويتي عن ترقيته إلى الرعاية البلاتينية لمركز التكنولوجيا المالية – جوين، المركز الرائد الذي أطلقته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

جاء هذا الإعلان الرسمي خلال يوم العرض الثاني (Demo Day) للشركات الناشئة في مركز التكنولوجيا المالية – جوين، بحضور معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس إدارة جوباك، الذي أكد في كلمته على التزام البنك المركزي الأردني بدعم الابتكار المالي في المملكة، وتعزيز الاشتمال المالي الرقمي في مختلف القطاعات.

يُعد مركز التكنولوجيا المالية – جوين منصة محورية لتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الاشتمال المالي في الأردن. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يسعى البنك الأردني الكويتي إلى تعزيز مكانته كمزود رئيسي للخدمات المالية المفتوحة، مما يمكنه من دعم شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة عبر تقديم حلول مالية مخصصة تلبي احتياجاتهم المتطورة.

وفي هذا السياق، أعربت السيدة مها البهو، الرئيس التنفيذي لشركة جوباك، عن تقديرها لاستمرار دعم البنك الأردني الكويتي للسنة الثالثة على التوالي، قائلة: “تعكس رعاية البنك الأردني الكويتي البلاتينية لمركز التكنولوجيا المالية – جوين، التزام البنك العميق بالتعاون والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. إن هذه الشراكة ستعزز من تطور قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن، مما يتيح للشركات الناشئة الوصول إلى خدمات مالية متطورة والنجاح في بيئة رقمية متنامية لخدمة عملائها بشكل أفضل.”

من جانبه، أكّد السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، على التوجه الاستراتيجي للبنك، قائلًا:

“في البنك الأردني الكويتي، ندرك التأثير التحويلي للتكنولوجيا المالية والمصرفية الرقمية. من خلال مركز التكنولوجيا المالية – جوين، نحن ندعم الشركات الناشئة ونرسّخ أيضًا دورنا كشريك مصرفي أساسي لشركات التكنولوجيا المالية. تتماشى هذه الرعاية مع رؤيتنا الأوسع لفتح مجالات جديدة، من خلال الشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة الابتكار المالي في الأردن”.

على مدار العامين الماضيين كراعٍ ذهبي، لعب البنك الأردني الكويتي دورًا بارزًا في تطوير بيئة التكنولوجيا المالية في الأردن، ومع انتقاله إلى الرعاية البلاتينية، سيساهم بدور أكبر في صياغة مستقبل الخدمات المالية في الأردن.

من خلال هذه الشراكة، يواصل البنك الأردني الكويتي ترسيخ مكانته القيادية في الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، معززًا مهمته في تقديم حلول مالية مبتكرة، تتمحور حول العملاء، ومتوافقة مع متطلبات المستقبل.