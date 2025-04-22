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الملك يؤكد رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة

37 ثانية ago
الملك يؤكد رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي.
وبحث اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والدور المحوري للولايات المتحدة في المنطقة.
وبالحديث عن تطورات المنطقة، لفت جلالة الملك إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.
ونبه جلالته من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات في القدس، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


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