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الملك ورئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية يستعرضان مستجدات المنطقة

دقيقة واحدة ago
الملك ورئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية يستعرضان مستجدات المنطقة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري نافيد أشرف.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي بين الأردن وباكستان، إضافة إلى استعراض المستجدات بالمنطقة، خصوصا الأوضاع في غزة، والضفة الغربية.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، وسفير باكستان لدى الأردن محمد أجمل إقبال.


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