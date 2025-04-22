الخيرية الهاشمية تنفذ مشروع تجهيز وتوزيع الوجبات الساخنة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الثلاثاء، عن تجهيزها مشروع وتوزيع الوجبات الساخنة في غزة، بدعم لجنة زكاة المناصرة.

واشاد غزيون بالدعم الكبير الذي يقدمه الأردن لاهالي قطاع غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وكانت الخيرية الأردنية الهاشمية قد اكدت في وقت سابق أن المعاناة التي يمر بها الأهل في غزة من الممكن أن تتحول الى كارثة انسانية حيث إن كافة التقارير الواردة تشير إلى اقترابنا من المجاعة في قطاع غزة.

وشددت الهيئة بأن الجهود الأردنية مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية للعمل على التخفيف وايقاف هذا الوضع المأساوي.