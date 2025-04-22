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الصفدي يبحث مع وفدين أميركي وفرنسي التطورات بالمنطقة

8 ثواني ago
الصفدي يبحث مع وفدين أميركي وفرنسي التطورات بالمنطقة

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع وفدين أمريكي وفرنسي.
وبحث الصفدي مع وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
والتقى الصفدي مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، وبحث معهم سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إضافةً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.


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