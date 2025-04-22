ضمن فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم…الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة مدرسة “الأمل للغة الإشارة”

وطنا اليوم:ضمن مشاركتها الفاعلة في فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم، والذي جاء هذا العام تحت شعار “تعزيز التنوّع الإنساني”، استضافت الجامعة الهاشمية طلبة مدرسة الأمل للغة الإشارة الثانوية المختلطة، وعددًا من المعلمات ومترجمة لغة الإشارة فيها.

وتأتي هذه الزيارة انسجامًا مع رؤية ورسالة الجامعة في التفاعل والتشارك مع المجتمع المحلي، وترسيخ قيم إدماج وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة السمعية، ودعما للنهج التشاركي بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في محافظة الزرقاء.

واشتملت الزيارة على جولة في عدد من كليات الجامعة وعماداتها ومرافقها، بدأت بكلية طب الأسنان، حيث تم الإطلاع على تجهيزات الكلية ومختبراتها الحديثة، والاطلاع على نماذج وأساليب المعالجة السنية، كما تم توزيع عينات طبية ونشرات توعوية حول العناية بصحة الفم والأسنان.

كما زار الطلبة مكتبة الجامعة وصالات المطالعة والركن الأمريكي فيها، وتعرفوا على الخدمات المقدمة للطلبة بشكل عام، والطلبة الصمّ بشكل خاص، ضمن بيئة تعليمية دامجة ومحفّزة تراعي الفروقات الفردية.

ثم تجول الطلبة في مرافق عمادة شؤون من قاعات النشاطات الثقافية والفنية، وقدّم الكادر الجامعي شرحًا وافيًا حول ما توفره الجامعة من دعم للطلبة الصم لتعزيز مشاركتهم الأكاديمية والاجتماعية، كما اطلعوا على جهود الجامعة في توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة في مختلف الفعاليات، إلى جانب طرح مساق فريد ونوعي في ترجمة لغة إشارة، وحرصها على تجهيز المرافق الجامعية لتكون صديقة للطلبة أولي الضرر، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على التواصل والمشاركة بفعالية، إضافةً إلى تشجيع المشاركة بين الطلبة الصم وزملائهم في الأنشطة المختلفة