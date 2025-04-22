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إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

3 دقائق ago
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وطنا اليوم:فعّلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد، التسجيل الإلكتروني لحساب النقص العام ذكور / إناث وحسب الشروط المرفقة.
الشروط النقص العام (ذكور فقط)

أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون من مواليد 1- 1- 1995 ولغاية تاريخ بلوغ سن 18 عاما.
أن يكون لائق للخدمة العسكرية من الناحية الصحية.
ألا يقل الطول عن ( 160 سم) وأن يتناسب الوزن مع الطول.
أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة بشكل جيد.
أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
أن يجتاز الفحوصات المقررة (الفحص الطبي، المقابلة الشخصية، الفحص الفني).
ان لا تكون للمتقدم خدمة عسكرية سابقة في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.

الوثائق المطلوبة:
الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية وصورة مصدقة عنها.
الشهادة الدراسية لآخر مؤهل علمي الأصلية أو مصدقة.
قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة خطية من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تثبت إصابة أحد الوالدين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء وحسب مقتضى الحال.
على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF).
لمعرفة خطوات التسجيل الالكتروني يرجى فتح الرابط التالي: انقر هنا

ملاحظات:
لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصلية أو مصدقة حسب الأصول.
على جميع الذين تقدموا بطلب التجنيد الالكتروني (ذكور فقط) سابقاً ولم يتم طلبهم العمل إجراءات التجنيد المبادرة بمراجعة مكتب مدير شؤون الأفراد / طبربور مصطحبين معهم (صورة ورقية عن الطلب الالكتروني + الهوية الشخصية) لإعطاء من تنطبق عليه شروط التجنيد منهم موعدا للإجراءات الأولية.


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