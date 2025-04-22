وزير التربية يطمئن على مصابي مدرسة سعد بن عبادة في المقابلين

وطنا اليوم:اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على الحالة الصحية لعدد من طلبة مدرسة سعد بن عبادة التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة؛ إثر تعرضهم لحالات ضيق تنفس جراء تسرب غاز من منشأة صناعية قريبة من المدرسة صباح اليوم.

وأوعز الدكتور محافظة لمدير التربية والتعليم للواء القويسمة بزيارة الطلبة الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، والذي أكد بدوره أن جميع المصابين في وضع صحي جيد، مبينًا أنه من المتوقع مغادرتهم المستشفى هذا اليوم بعد الاطمئنان على وضعهم الصحي بشكل نهائي.

وأثنى الدكتور محافظة على الجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر الدفاع المدني، مشيدًا بكفاءتهم في اسعاف الطلبة وسرعة إخلاء المصابين وتعاملهم مع الموقف بكل كفاية واقتدار.

كما أشاد بأطباء مستشفى البشير الحكومي وكوادره الصحية لاستجابتها السريعة في علاج أبنائنا الطلبة