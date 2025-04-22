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البريد الأردني يعلن إعفاء الشركات من رسوم الاشتراك بالصناديق البريدية الجديدة للسنة الأولى

6 ثواني ago
البريد الأردني يعلن إعفاء الشركات من رسوم الاشتراك بالصناديق البريدية الجديدة للسنة الأولى

وطنا اليوم:في إطار تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقًا من أهمية مشروع العنونة الوطنية وارتباطه المباشر بتوصيل الوثائق والبعائث البريدية ، وتنفيذً لتفعيل مشروع العنونة الوطنية، أعلن البريد الأردني عن إعفاء الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاصة من رسوم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية الجدية للسنة الأولى.

وجاء هذا القرار نتيجة لجهود اللجنة المشكلة لغاية دراسة موضوع الصناديق البريدية التي ترتبط برخص المهن حتى يكون هناك عنوان وطني لهذه الشركات والمؤسسات لغايات تجديد رخص المهن والتي ليس لها صندوق بريدي وحتى لا يكون هناك اي عائق امام تجديد رخص المهن للمنشأة يكون الإشتراك للمرة الأولى مجاني، وذلك دعما لجهود التحول الرقمي وتسهيلًا لعملية التواصل الرسمي والفعال.


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