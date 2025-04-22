طالب عمان الأهلية “الجعفري” يفوز بفضية الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في القاهرة

وطنا اليوم:واصل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه وطالب جامعة عمان الأهلية، محمد الجعفري، تألقه على الساحة الدولية، حيث توج بالميدالية الفضية في الجولة الثالثة من الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

وتمكن الجعفري، المصنف الثاني عالميًا في وزن تحت 84 كغم، من بلوغ النهائي بعد سلسلة انتصارات مميزة، إلا أن المواجهة النهائية أمام المصنف الأول عالميًا، المصري يوسف بدوي، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ليُحسم اللقاء بقرار الحكام لصالح اللاعب المصري، مانحًا الجعفري المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويأتي هذا الإنجاز ليُضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققها الجعفري هذا الموسم، إذ سبق له الفوز بالميدالية الفضية في الجولة الثانية من الدوري العالمي التي أُقيمت في مدينة هانغتشو الصينية، وكذلك الفضية في الجولة الأولى التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس في كانون الأول الماضي.

وكان الجعفري قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره مجموعته في الدور الأول، بتحقيقه انتصارين على كل من الإيطالي أندريا ميناردي بنتيجة 3-1، والياباني إيتو جونيا بنتيجة كبيرة 10-0.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل تفوقه بفوز ساحق على الأوكراني تشوبوتار (6-0) في ربع النهائي، قبل أن يتغلب على المصري عمر عثمان بنتيجة 9-4 في نصف النهائي.

ويُعد هذا الأداء اللافت تأكيدًا على مكانة الجعفري كأحد أبرز نجوم الكاراتيه على الساحة العالمية، وعلى استمرارية تألقه في البطولات الدولية.