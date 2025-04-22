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الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 299 سلعة

دقيقة واحدة ago
الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 299 سلعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من الأربعاء وحتى مساء السبت 3 أيار المقبل، بنسب تتراوح بين 5 -49%.
وقال المدير العام للمؤسسة سلمان القضاة في بيان الثلاثاء، إن العروض والتخفيضات اشتملت على السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، وهذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً منتشرة بمحافظات المملكة وألويتها، وبكميات كبيرة تلبّي حاجة المستهلكين.
ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبيّن القضاة، أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمّان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
وأشارة القضاة إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.
وفي سياق منفصل، أوضح القضاة أن بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية الآتية، الخط الساخن 4885843، صفحة المؤسسة على الفيسبوك، التواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.jcscc.gov.jo.


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