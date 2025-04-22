فرص استثمارية جديدة في تلفريك عجلون

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في موقع تلفريك عجلون، وتحديداً ضمن حدود منطقة الصوان التنموية، وتشمل هذه الفرص مطاعم ومقاهي وقاعة متعددة الاستخدامات، وذلك وفق نظام الإيجار السنوي لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

ووفقاً للمجموعة، فإن الفرص المطروحة تتضمن استثمار وتجهيز وتشغيل وإدارة المساحات القائمة، مع تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين تشمل فترات سماح وتسهيلات في الدفع.

علماً بأن موعد استقبال العروض قد بدء من الأحد 20 نيسان 2025 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 11 أيار 2025.

وفي هذا السياق، قال مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد، إن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي في منطقة عجلون، وجذب المستثمرين المحليين والعرب للاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية الجاهزة في منطقة الصوان، علماً بأن كافة التفاصيل الخاصة بآلية التعاقد والتقدم للفرص الاستثمارية المطروحة متوفرة على موقع المجموعة الإلكتروني (إعلان فرص إستثمارية – المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية) ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة أو من خلال الاتصال المباشر على الرقم (0771004556).