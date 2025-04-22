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الذهب عيار 21 يسجل 71 دينارا لأول مرة في تاريخه بالأردن

45 ثانية ago
الذهب عيار 21 يسجل 71 دينارا لأول مرة في تاريخه بالأردن

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، ارتفاعًا جديدا بلغ مستوى تاريخيا، وذلك وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ووفقًا للتسعيرة اليومية، ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محالّ الصياغة إلى 71 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 69 دينارًا للغرام.
كما ارتفعت أسعار بيع الغرام من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في المحالّ إلى 80.80 دينارًا، و63.50 دينارًا، و48 دينارًا على التوالي.
عالميا، بلغت أسعار الذهب ذروة قياسية ولامست عتبة 3500 دولار المهمة الثلاثاء إذ أدت مخاوف ناجمة عن انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول إلى النأي عن المخاطرة ودفعت المستثمرين للإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 3493.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.3 إلى 2502.40 دولار.


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