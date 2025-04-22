بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

شركة أمنية تعلن عن تعيين فيصل الجلاهمة في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة

دقيقة واحدة ago
شركة أمنية تعلن عن تعيين فيصل الجلاهمة في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن تعيين السيد فيصل الجلاهمة في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، ابتداءً من 21 أبريل 2025.
في دوره الجديد، سيتولى السيد الجلاهمة مسؤولية الإشراف على العمليات التشغيلية في أمنية، إلى جانب الاستمرار في أداء مهامه في شركة Beyon دون انقطاع، مما يعكس حرص الشركة على المحافظة على استقرار القيادة الإدارية خلال هذه الفترة الانتقالية والاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الاتصالات والتقنيات.
والجدير بالذكر أن السيد الجلاهمة يتمتع بخبرة واسعة تمتد لما يقارب العشرين عاماً في مجال الاتصالات في القطاعين العام والخاص، حيث شغل عدداً من المناصب التنفيذية والقيادية في شركة بتلكو وشركة Beyon، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين. كما يتولى رئاسة مجلس إدارة كل من شركة تطوير المدينة الرقمية وشركة TOTAL CX، وعضوية مجلس إدارة شركة Dhiraagu في جزر المالديف ومجموعة طيران الخليج في البحرين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

الأمن يكشف سبب حادث طريق جرش المروّع : تعطل الكوابح

10:04

حسان من عجلون : الدولة لا يُختبر صبرها ولا نية لرفع الضرائب على المواطنين

09:58

الافتاء : لا يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط

09:51

لأول مرة في الأردن.. المتحدة للاستثمارات المالية تطلق الاكتتاب لصندوق استثماري بقيمة 20 مليون دينار

09:50

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : انتهى النقاش ووصلت الرسالة .. والعنوان لا عبث بسيادة الأردن

09:48

وفيات الثلاثاء 22-4-2025

09:38

مقترح مصرى قطرى جديد لوقف الحرب على غزة

09:31

القضية أكبر من الخطاب فالوطن لا يحتمل الهشاشة

09:29

السيوف يكتب: مجلس الأمن في غرفة الإنعاش: هل ماتت الدبلوماسية الأممية؟

09:25

الأوقاف : تحويل أكبر عدد من المساجد لتعمل بالطاقة الشمسية خلال 5 أعوام

09:20

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بإقالة نتنياهو

09:15

في أقل من 100 يوم.. تراجع شعبية ترمب لأدنى مستوى

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-4-2025وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025