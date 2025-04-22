شركة أمنية تعلن عن تعيين فيصل الجلاهمة في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن تعيين السيد فيصل الجلاهمة في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، ابتداءً من 21 أبريل 2025.

في دوره الجديد، سيتولى السيد الجلاهمة مسؤولية الإشراف على العمليات التشغيلية في أمنية، إلى جانب الاستمرار في أداء مهامه في شركة Beyon دون انقطاع، مما يعكس حرص الشركة على المحافظة على استقرار القيادة الإدارية خلال هذه الفترة الانتقالية والاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الاتصالات والتقنيات.

والجدير بالذكر أن السيد الجلاهمة يتمتع بخبرة واسعة تمتد لما يقارب العشرين عاماً في مجال الاتصالات في القطاعين العام والخاص، حيث شغل عدداً من المناصب التنفيذية والقيادية في شركة بتلكو وشركة Beyon، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين. كما يتولى رئاسة مجلس إدارة كل من شركة تطوير المدينة الرقمية وشركة TOTAL CX، وعضوية مجلس إدارة شركة Dhiraagu في جزر المالديف ومجموعة طيران الخليج في البحرين