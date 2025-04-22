الأمن يكشف سبب حادث طريق جرش المروّع : تعطل الكوابح

وطنا اليوم:قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن حادث التصادم الذي وقع أمس الإثنين بين حافلة ركاب متوسطة ومركبة (ديانا) على طريق جرش – عجلون، وأسفر عن وفاتين و20 إصابة متوسطة، كان سببه أن سائق مركبة الشحن يقودها دون وجود فرامل.

وبيَّنت الكوادر الأمنية في تصريحات عبر إذاعة الأمن العام، أنها تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء في شارع الحرية / إشارات الحفاظ، وأسفر عن إصابة متوسطة.

وأضافت أنها تعاملت أيضًا مع حادث تصادم على الممر التنموي، أسفر عن أربع إصابات متوسطة، تم إسعافهم إلى مستشفى الحمايدة. كما تعاملت مع حادث احتراق في مقدمة مركبة شحن، نتج عنه إصابة بسيطة للسائق.

وفي حادث منفصل، تعاملت الكوادر الأمنية مع تصادم بين خمس مركبات، أسفر عن إصابة متوسطة.

فيما دعت الكوادر الأمنية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق