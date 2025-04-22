حسان من عجلون : الدولة لا يُختبر صبرها ولا نية لرفع الضرائب على المواطنين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، في محافظة عجلون، إن هذه الدولة لا يُختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت، الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء.

وأكد حسان، أنه لا نية لرفع الضرائب على المواطنين، والحكومة مستمرة بمواصلة الإصلاحات الضريبية والحد من التهرب والتجنب الضريبي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق العدالة.

ويعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة في محافظة عجلون وهي السابعة التي يعقدها في المحافظات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية السادسة الشهر الماضي في محافظة مأدبا