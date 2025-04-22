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لأول مرة في الأردن.. المتحدة للاستثمارات المالية تطلق الاكتتاب لصندوق استثماري بقيمة 20 مليون دينار

40 ثانية ago
لأول مرة في الأردن.. المتحدة للاستثمارات المالية تطلق الاكتتاب لصندوق استثماري بقيمة 20 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلنت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية لتسجيل صندوق استثماري جديد بقيمة 20 مليون دينار، وذلك من خلال طرح وحدات استثمارية للاكتتاب العام بقيمة اسمية للوحدة تبلغ دينارًا واحدًا.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الصندوق يستهدف تخصيص 80% من صافي قيمة موجوداته للاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة عمّان، والمكوّنة للمؤشر الاسترشادي، بهدف تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل. فيما سيتم توجيه نسبة تصل إلى 20% نحو استثمارات أقل مخاطرة وأكثر سيولة.

وأكدت “المتحدة للاستثمارات المالية” أن الصندوق سيسهم في تنشيط سوق عمّان المالي، حيث سيتم إدارته من قبل فريق من الخبراء المتخصصين، مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويدعم تحول مدخري الودائع في البنوك نحو استثمارات أكثر حيوية ونشاطًا.

تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب في الصندوق لا يزال سارياً، وأن الموعد النهائي للاكتتاب هو 30/4/2025.


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