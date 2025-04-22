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الأوقاف : تحويل أكبر عدد من المساجد لتعمل بالطاقة الشمسية خلال 5 أعوام

دقيقة واحدة ago
الأوقاف : تحويل أكبر عدد من المساجد لتعمل بالطاقة الشمسية خلال 5 أعوام

وطنا اليوم:كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن وجود دراسة تهدف إلى تحويل أكبر عدد ممكن من المساجد في الأردن للعمل بنظام الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مخطط زمني واضح.
وقال الأمين العام للوزارة، عبدالله العقيل، في تصريح ، إن عدد المساجد التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية في الأردن ارتفع إلى 2987 مسجدا من أصل 7600 مسجد، بنسبة 40% من إجمالي عدد المساجد في المملكة.
وأوضح العقيل أن معيار اختيار المساجد لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية يتم بناء على حجم استهلاك الكهرباء، حيث يتم احتساب الاستهلاك من خلال فواتير الكهرباء لمدة عام كامل، ويتم اختيار المساجد ذات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تلك الواقعة في المناطق ذات درجات الحرارة العالية صيفا.
وأضاف أن تكلفة تركيب نظام الطاقة الشمسية للمسجد الواحد تختلف من مسجد لآخر، مشيرا إلى أن تمويل هذه الأنظمة يتم بشكل رئيسي من قبل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى دعم من مجالس المحافظات أو وزارة الطاقة أو لجان المساجد.
ولفت العقيل إلى أنه تتم متابعة مشاريع الطاقة من قبل مديرية الطاقة والمياه التابعة للوزارة.
وبيّن أن الوفر المالي الناتج عن هذه المشاريع يقدر بقرابة 40% من قيمة فاتورة الكهرباء السنوية، مشيرا إلى وجود خطط لإعادة استثمار هذا الوفر في مشاريع جديدة، منها إنشاء مزارع طاقة تابعة للوزارة.


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