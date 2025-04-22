بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بإقالة نتنياهو

35 ثانية ago
الآلاف يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بإقالة نتنياهو

وطنا اليوم:تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضحت القناة الـ12 أن الشرطة الإسرائيلية فرّقت مساء أمس الاثنين عددا من المتظاهرين بالقوة واعتقلت عددا منهم، بعدما استلقى بعض المحتجين على الأرض خلال المظاهرة.
وجاءت المظاهرة بعد إفادة رئيس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) رونين بار التي قال فيها إن نتنياهو طلب منه ملاحقة محتجين مناهضين له.
وكانت إفادة بار للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) “صادمة”، حيث كشفت أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “نتنياهو تجاوز خطا أحمر”، و”الديمقراطية الإسرائيلية على المحك”، و”أقيلوا نتنياهو الآن” و”يا نتنياهو أنقذ الدولة من نفسك”، و”الشعب لا يمكن إقالته”.
كذلك رفع متظاهرون صورا لأسرى إسرائيليين في غزة وطالبوا بصفقة فورية لإعادتهم.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماعا أمنيا عُقد الأحد الماضي في مكتب نتنياهو لم يُدع إليه أي ممثل عن الشاباك، رغم مشاركة جميع المؤسسات الأمنية الأخرى، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، لكن المحكمة العليا جمدت القرار بعد التماسات قُدمت إليها ضد إقالته.
وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا يمنع إقالة بار أو تعيين بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين التابعين له، إلى حين البت في القضية.
وبرر نتنياهو القرار بانعدام الثقة، بينما ألمح بار إلى دوافع سياسية تتعلق برفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

في أقل من 100 يوم.. تراجع شعبية ترمب لأدنى مستوى

09:09

الأمم المتحدة: غزة بدون طعام ودواء ومواد أساسية منذ 50 يوما

09:06

مجلس الوزراء يعقد جلسته الثلاثاء من عجلون

05:39

زيلينسكي: ننتظر رداً من موسكو على اقتراح عدم استهداف البنية التحتية المدنية

04:22

اعتقال القيادي بجماعة «الإخوان» عارف حمدان

03:01

مسؤولة إسرائيلية سابقة تتولى الإشراف على ملف إيران في البيت الأبيض

02:39

لدغة أفعى تنهي حياة طفل بالكرك

01:30

التاج يقود، والشعب يطمح

22:58

الصفدي: يجب تنظيف المسار الوطني من كل الشوائب التي مارست التشكيك في مواقف الأردن

20:47

الجامعة الهاشمية تنظّم يومًا طبيًا توعويًا بصحة الفم والأسنان في مدارس الزرقاء الثانية

20:46

%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن

20:34

أحوال جوية خماسينية والحرارة تتجاوز الـ 40 مئوي في الأغوار والعقبة

وفيات
وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايه