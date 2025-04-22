زيلينسكي: ننتظر رداً من موسكو على اقتراح عدم استهداف البنية التحتية المدنية

وطنا اليوم _قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن بلاده ما زالت متمسكة بعرضها بعدم استهداف البنية التحتية المدنية الروسية، مشيراً إلى أن وقف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المُسيرة بعيدة المدى كفيل بضمان سلامة هذه الأهداف.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس: “نتوقع رداً واضحاً من موسكو ونحن مستعدون لأي حوار يضمن تحقيق ذلك”.

وتابع قائلاً: “الآن وبعد عيد الفصح، بات العالم أجمع يرى بوضوح أن السبب الحقيقي لاستمرار الأعمال العدائية هي روسيا. يجب أن يصدر من موسكو أمر للجيش الروسي بوقف إطلاق النار”.

وأردف: “هناك طريقة واضحة وبسيطة وموثوقة لتحقيق ذلك: وقف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المُسيرة بعيدة المدى. هذا وحده كفيل بضمان سلامة البنية التحتية المدنية تلقائياً. يجب أن يكون وقف إطلاق النار الحقيقي والدائم الخطوة الأولى نحو سلام آمن ومستدام”.

وشدد زيلينسكي على أن هدف ممثلي أوكرانيا في اجتماعات لندن المزمع عقدها، الأربعاء، هو السعي لتحقيق وقف غير مشروط لإطلاق النار.

وقال الرئيس الأوكراني: “سيبدأ ممثلونا العمل في لندن الأربعاء المقبل… نحن مستعدون للمضي قدماً بأكبر قدر ممكن من البناء، كما فعلنا سابقاً، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط يتبعه إرساء سلام حقيقي ومستدام”.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد الكرملين أن روسيا ما زالت منفتحة على التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

وقال الكرملين إن روسيا والولايات المتحدة تعملان على المسألة الأوكرانية، معبراً عن أمل موسكو في أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة.