لدغة أفعى تنهي حياة طفل بالكرك

وطنا اليوم_توفي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات متأثرا بلدغة أفعى سامة تعرض لها في منزل ذوية في لواء فقوع شمالي محافظة الكرك. وفي تفاصيل الحادثة، أسعف الطفل إلى المستشفى مساء أمس الأحد بعد تعرضه للدغ وأجريت له المدخلات العلاجية اللازمة غير أنه فارق الحياة اليوم.

وجرى تحويل جثمان الطفل إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الجنوب في محافظة الكرك، وتولت لجنة من أطباء المركز الشرعيين وبتكليف من المدعي العام تشريحه لبيان سبب الوفاة، والتي عللت بصورة أولية بأنه فشل التنفس، لحين ظهور نتائج العينات النسيجية التي أخذت من جسم الطفل أرسلت إلى المختبر الجنائي للتأكد من نوع اللدغة وسمومها وذلك بوجود آثار للدغة على الجزء السفلي من الرجل اليسرى.

وعلى ضوء الحادثة، نصحت الجهات المعنية أولياء الأمور بمتابعة الأماكن التي يلهو بها أطفالهم وبخاصة مع إرتفاع درجات الحرارة وبدء انتشار الأفاعي والعقارب وغيرها من الحشرات الضارّة وإزالة الأعشاب الجافة التي تُعد بيئة مناسبة لإختباء تلك الزواحف والحشرات.